Цены на топливо в течение суток не изменились – мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских автозаправочных комплексах, по состоянию на 5 мая средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Средняя цена бензина марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 28,17 грн, а дизтопливо – в среднем 24,35 грн за литр.
В то же время средняя стоимость бензина А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 24,64 грн за литр, А-95 – 25,54 грн за литр, А-95+ – 27,01 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 23,24 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,22 грн, А-95 – 23,74 грн, А-95+ – 24,61 грн за литр и ДТ – 21,67 грн за литр.
Относительно цен на сжиженный газ, то на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,91 грн за литр; на АЗС Амик, TNK-BP и KLO – 11,75 грн на литр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal – 11,35 грн на литр.
Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рост цен на бензины обусловило подорожание нефтепродуктов на границе.