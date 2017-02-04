Троє військових загинули, вісьмох поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО троє українських військовослужбовців загинули, ще вісьмох поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій сили АТО зазнали втрат: троє українських військовослужбовців загинули, вісім бійців зазнали поранень", - сказав він.
Нагадаємо, за добу, з 3 на 4 лютого, бойовики за добу 115 разів обстріляли сили АТО.