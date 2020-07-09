Три роки під Києвом не можуть добудувати садочок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У селі Нові Петрівці, що під Києвом, три роки не можуть добудувати дитячий садочок, передає УНН.
Про старт будівництва закладу стало відомо у квітні 2017 році. Тоді за зведення закладу взялася компанія "АМК Рем-Буд", з якою Новопетрівська сільська рада підписала договір на будівництво на 40,3 млн грн. Роботи зі зведення дитсадочка планувалося завершити до кінця 2020 року. Однак, заклад так і не побудували, бо місцева влада та підрядник припинили співробітництво "за згодою сторін". Примітно, що це сталося після того, як "АМК Рем-Буд" перерахували 23 млн грн, згідно з договором.
У грудні 2018 року Новопетрівська сільська рада знову заключила з "АМК Рем-Буд" договір на будівництво дитячого садочка. Вартість договору становить 68,8 млн грн.
Згідно з документом, підрядник має завершити роботи до кінця 2021 року. Але і на цей раз малоймовірно, що його добудують. Голова Новопетрівської сільської ради Родіон Старенький сумнівається, що будівництво дитсадочку завершиться у заплановані терміни, і каже, що причина тому - COVID-19.
Мовляв, у зв’язку з запровадженими урядом заходами щодо податкових канікул підприємствам місцеві та державний бюджет недоотримають суттєві надходження.
Тендерний фаворит Новопетрівської сільської ради - компанія "АМК Рем-Буд" - була створена у 2012 року. Вона належить депутату Синяківської сільської ради Андрію Куковенку.
Окрім будівництва довгоочікуваного дитсадочка, компанія займається ремонтом доріг. Тільки за останні півроку "АМК Рем-Буд" виграла понад 10 державних тендерів загальною вартістю понад 1 млрд грн. І сприяють цьому місцеві чиновники, стверджують у Всеукраїнській дорожній асоціації.
Тим часом "АМК Рем-Буд" здобув чергову перемогу у тендері Новопетрівської сільради на пів мільйона гривень. Паралельно прокуроратура Києва розслідує розкрадання на будівництві доріг з боку Новопетрівської сільради. 27 вересня 2019 року голові Новопетрівської сільради Родіону Старенькому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.