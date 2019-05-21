Трамп вирішив кардинально збільшити кількість бойових кораблів США

Таку заяву зробив віце-президент США Майкл Пенс, виступаючи перед військовослужбовцями на базі військово-морської авіації в Джексонвіллі (штат Флорида).

"Президент Трамп закликав до створення флоту більш ніж з 350 кораблів, і це завдання виконується, - зазначив Пенс. - Ми будемо взаємодіяти з Конгресом і з лідерами обох політичних партій, щоб ВС США були найпотужнішими в історії".

Запропонована Трампом програма розвитку ВМС, за словами Пенса, є найбільшою за останні 20 років. "У проекті бюджету на новий фінансовий рік міститься запит на виділення ВМС США коштів на закупівлю 12 нових бойових кораблів, - продовжив віце-президент. - Ми профінансуємо будівництво 55 кораблів в рамках бюджетних запитів на майбутні роки, і ми доведемо чисельність ВМС США до 355 кораблів трохи більше ніж за десятиліття".

Крім того, зазначив Пенс, адміністрація Трампа має намір знайти кошти для того, щоб підтримувати чисельність ЗС США на рівні в 2 млн військовослужбовців строкової служби та резервістів.

За даними організації Heritage Foundation, на кінець 2018 рік у складі ВМС США було 284 бойових корабля, на 12 більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що готовий провести переговори з владою Ірану тільки тоді, коли "вони будуть готові".