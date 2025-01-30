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Трамп підписав укази про реформу шкільної освіти США: що зміниться

Трамп підписав укази про реформу шкільної освіти США: що зміниться

Київ • УНН

 • 26147 перегляди

Президент США підписав два укази щодо системи освіти, які дозволять батькам обирати школи та припинять фінансування "антиамериканських" програм. Зміни торкнуться федерального фінансування та вибору навчальних закладів.

Президент США Дональд Трамп підписав у середу укази про сприяння батькам у виборі шкіл та припинення федерального фінансування навчальних програм, які він назвав навіюванням учням антиамериканської ідеології за расовою та гендерною ознакою, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Два укази, які з'явилися через тиждень після того, як Трамп був приведений до присяги на другий президентський термін, відповідають його передвиборчій обіцянці перебудувати систему освіти США.

Перший указ наказує Міністерству освіти США видати керівництво про те, як штати можуть використовувати федеральні освітні фонди для підтримки ініціатив для вибору шкіл.

"Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоб підтримувати батьків у виборі навчального закладу, керівництві вихованням та освітою своїх дітей, - заявив президент США, - Занадто багато дітей погано навчаються у державних школах".

Друга директива спрямована на те, щоб школи не використовували федеральні засоби для створення навчальних програм, сертифікації вчителів та інших цілей, пов'язаних із "гендерною ідеологією чи дискримінаційною ідеологією рівності".

"В останні роки батьки стали свідками того, як школи вселяли своїм дітям радикальні антиамериканські ідеї, навмисно блокуючи батьківський нагляд", - ідеться в указі президента США.

У документі також повідомляється, що вчителі вимагали згоди батьків із концепціями привілейованості білої раси чи мимовільного упередження, тим самим заохочуючи расизм та підриваючи національну єдність.

Перший указ наказує Міністерству освіти США надавати пріоритет федеральному фінансуванню програм на вибір шкіл - давньої мети консерваторів, які стверджують, що державні школи не відповідають академічним стандартам, просуваючи ліберальні ідеї.

Багато демократів та профспілок вчителів кажуть, що можливість вибору школи підриває державну систему, у якій навчаються 50 мільйонів американських дітей.

Цей указ також наказує штатам використовувати гранти для підтримки альтернатив державній освіті, таких як приватні та релігійні школи.

Один із указів дозволяє сім'ям військовослужбовців використовувати кошти Пентагону для відправлення своїх дітей до школи на свій вибір. Указ також наказує, щоб сім'ї корінних американців, що у сфері дії Бюро індіанської освіти, мали право використовувати федеральні кошти під час виборів своїх шкіл.

Доповнення

Згідно з даними перепису населення, середня освіта в США в основному фінансується за рахунок податків штатів та місцевих податків. У цьому федеральні джерела становлять близько 14% фінансування державних середніх шкіл.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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