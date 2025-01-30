Трамп подписал указы о реформе школьного образования США: что изменится

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указы о содействии родителям в выборе школ и прекращении федерального финансирования учебных программ, которые он назвал внушением ученикам антиамериканской идеологии по расовому и гендерному признаку, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Два указа, которые появились через неделю после того, как Трамп был приведен к присяге на второй президентский срок, соответствуют его предвыборному обещанию перестроить систему образования США.

Первый указ предписывает Министерству образования США издать руководство о том, как штаты могут использовать федеральные образовательные фонды для поддержки инициатив для выбора школ.

"Политика моей администрации заключается в том, чтобы поддерживать родителей в выборе учебного заведения, руководстве воспитанием и образованием своих детей, - заявил президент США. - Слишком много детей плохо учатся в государственных школах".

Вторая директива направлена на то, чтобы школы не использовали федеральные средства для создания учебных программ, сертификации учителей и других целей, связанных с "гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства".

"В последние годы родители стали свидетелями того, как школы внушали своим детям радикальные антиамериканские идеи, намеренно блокируя родительский надзор", - говорится в указе президента США.

В документе также сообщается, что учителя требовали согласия родителей с концепциями привилегированности белой расы или невольного предубеждения, тем самым поощряя расизм и подрывая национальное единство.

Первый указ предписывает Министерству образования США предоставлять приоритет федеральному финансированию программ по выбору школ - давней цели консерваторов, которые утверждают, что государственные школы не соответствуют академическим стандартам, продвигая либеральные идеи.

Многие демократы и профсоюзы учителей говорят, что возможность выбора школы подрывает государственную систему, в которой учатся 50 миллионов американских детей.

Этот указ также предписывает штатам использовать гранты для поддержки альтернатив государственному образованию, таких как частные и религиозные школы.

Один из указов позволяет семьям военнослужащих использовать средства Пентагона для отправки своих детей в школу по своему выбору. Указ также предписывает, чтобы семьи коренных американцев, находящихся в сфере действия Бюро индейского образования, имели право использовать федеральные средства при выборе своих школ.

Дополнение

Согласно данным переписи населения, среднее образование в США в основном финансируется за счет налогов штатов и местных налогов. В этом федеральные источники составляют около 14% финансирования государственных средних школ.