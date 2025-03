"Той хлопець знизу": Байден під час конференції забув ім'я премʼєра Австралії

Деталі

Президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі, яку було присвячено обговоренню пакту безпеки AUKUS між трьома країнами, назвав Скотта Моррісона "тим хлопцем знизу" після того, як на ім'я звернувся до свого британського колеги Бориса Джонсона.

US President Joe Biden appeared to forget the Australian prime minister's name during a virtual meeting



Instead he referred to Scott Morrison as "'that fellow down under"https://t.co/g6VDtyW4Bz pic.twitter.com/if8qlNSqkt

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2021

Нагадаємо

США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони і безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками.

Як пояснюють аналітики ВВС, Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У межах партнерства країн AUKUS Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною у світі, у якій з'явиться такий флот.

Посольство КНР у Вашингтоні закликало учасників союзу відмовитися від мислення холодної війни.