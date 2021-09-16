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"Тот парень снизу": Байден во время конференции забыл имя премьера Австралии

"Тот парень снизу": Байден во время конференции забыл имя премьера Австралии

Киев  •  УНН

 • 17456 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент США Джо Байден во время видеоконференции, вероятно, забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи, которая была посвящена обсуждению пакта безопасности AUKUS между тремя странами, назвал Скотта Моррисона "тем парнем снизу" после того, как по имени обратился к своему британскому коллеге Борису Джонсону.

US President Joe Biden appeared to forget the Australian prime minister's name during a virtual meeting

Instead he referred to Scott Morrison as "" that fellow down under " https://t.co/g6VDtyW4Bz pic.twitter.com/if8qlNSqkt

- BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2021

Напомним

США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, в которой появится такой флот.

Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.

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