The New York Times: в Україні новий головнокомандувач, але проблеми не змінилися

Військові виклики України виходять далеко за межі окремої битви. Американська допомога, терміново необхідна, залишається під сумнівом. Українські війська виснажені, їм не вистачає зброї та боєприпасів. Системи протиповітряної оборони, які мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет, поступово виснажуються постійними бомбардуваннями. Американські чиновники оцінюють, що без поповнення Україна має достатньо ППО, щоб пропрацювати лише до наступного місяця. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Західні військові аналітики припускають, що 2024 рік стане роком відновлення для України, і генералу Сирському потрібно буде з’ясувати, як найкраще використовувати солдатів, щоб стримувати російські наступальні дії, одночасно створюючи нові та ефективні бойові сили.

Перш ніж українські лідери подумають про відновлення своїх позицій, вони повинні спершу утримати те, що мають, а запобігання просуванню Росії ускладнюється гострою нестачею солдатів і боєприпасів.

Західні офіційні особи та військові експерти попередили, що без допомоги США каскадне обвалення вздовж фронту є реальною можливістю пізніше цього року.

Доповнення

Пентагон заявив у п’ятницю, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Сі К’ю Браун-молодший розмовляв із генералом Сирським у свій перший повний робочий день і обговорив "останні оцінки на полі бою".

У своєму першому публічному коментарі після свого призначення генерал Сирський заявив, що його безпосереднім пріоритетом буде "найшвидший і найраціональніший розподіл і доставка всього необхідного для бойових частин" для протидії російським нападам. йдеться у матеріалі журналістів

Він пообіцяв поставити "життя та здоров’я" військ на перший план під час прийняття рішень на полі бою, працюючи над підтриманням "балансу між виконанням бойових завдань і відновленням підрозділів".

Умєров та Сирський поговорили з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Своїми коментарями генерал Сирський, можливо, відповідав критикам, які казали, що він надто готовий жертвувати солдатами заради досягнення сумнівних військових цілей.