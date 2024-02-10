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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  175592 просмотра

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

The New York Times: в Украине новый главнокомандующий, но проблемы не изменились

Новый украинский главнокомандующий сталкивается с острой нехваткой солдат, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, которые истощаются из-за постоянных российских обстрелов и без дальнейшей помощи могут продержаться лишь до следующего месяца.

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The New York Times: в Украине новый главнокомандующий, но проблемы не изменились

Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США

Министр обороны Украины и новый главнокомандующий ВСУ провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы обсудить приоритеты, план действий на фронте и следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.

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Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США

На Николаевщине в результате атаки россиян повреждена линия электропередачи

В Николаевской области Украины повреждена линия электропередач в результате атаки беспилотника, осуществленной российскими войсками.

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На Николаевщине в результате атаки россиян повреждена линия электропередачи

В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан

Больница и ресторан в Великом Бурлуке Харьковской области были повреждены российскими ударами иранских беспилотников "шахед".

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В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан

Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.

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Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые

Российские военные обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области за один день, в результате чего 3 человека погибли и 4 получили ранения.

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За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые

В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки

В Одессе 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья в результате атаки беспилотника.

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В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки

Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

Президент Украины уволил начальника Генерального штаба и назначил нового Верховного Главнокомандующего и членов Совета национальной безопасности и обороны.

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Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Беспилотники "шахед" нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая кафе в Харькове и Большом Бурлуке, повредив здания, но не вызвав никаких жертв.

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В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит

Верховная Рада выступила с инициативой выдачи "удостоверений защитника" военнообязанным гражданам Украины с целью внедрения системы "умной мобилизации".

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Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит