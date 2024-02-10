The New York Times: в Украине новый главнокомандующий, но проблемы не изменились

Военные вызовы Украины выходят далеко за пределы отдельной битвы. Американская помощь, срочно необходимая, остается под сомнением. Украинские войска истощены, им не хватает оружия и боеприпасов. Системы противовоздушной обороны, которые имеют решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, постепенно истощаются постоянными бомбардировками. Американские чиновники оценивают, что без пополнения Украина имеет достаточно ПВО, чтобы проработать только до следующего месяца. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Западные военные аналитики предполагают, что 2024 год станет годом восстановления для Украины, и генералу Сырскому нужно будет выяснить, как лучше всего использовать солдат, чтобы сдерживать российские наступательные действия, одновременно создавая новые и эффективные боевые силы.

Прежде чем украинские лидеры подумают о восстановлении своих позиций, они должны сначала удержать то, что имеют, а предотвращение продвижения России осложняется острой нехваткой солдат и боеприпасов.

Западные официальные лица и военные эксперты предупредили, что без помощи США каскадное обрушение вдоль фронта является реальной возможностью позже в этом году.

Дополнение

Пентагон заявил в пятницу, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кью Браун-младший разговаривал с генералом Сырским в свой первый полный рабочий день и обсудил "последние оценки на поле боя".

В своем первом публичном комментарии после своего назначения генерал Сырский заявил, что его непосредственным приоритетом будет "самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей" для противодействия российским нападениям. говорится в материале журналистов

Он пообещал поставить "жизнь и здоровье" войск на первый план при принятии решений на поле боя, работая над поддержанием "баланса между выполнением боевых задач и восстановлением подразделений".

Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США

Своими комментариями генерал Сырский, возможно, отвечал критикам, которые говорили, что он слишком готов жертвовать солдатами ради достижения сомнительных военных целей.