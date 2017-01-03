Терористи "Ісламської держави" перекрили трасу між Мосулом і Багдадом

Зазначається, що іракська армія і її союзники, що ведуть бій за місто Мосул з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” , зазнали нової поразки. У понеділок, 2 січня, бойовикам-ісламістам вдалося перерізати важливу транспортну артерію між Мосулом і Багдадом.

Джихадисти атакували військові казарми в місті Байджі, розташованому приблизно в 150 кілометрах від Багдада на трасі в сторону Мосула, убивши при цьому чотирьох військовослужбовців. Крім того, загинули 16 ополченців, які підтримують армію Іраку в битві за Мосул, як свідчать джерела у військовому командуванні.

Як повідомляв УНН, терористи “ІД” напали на поліцейську дільницю в Іраці.