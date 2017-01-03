Террористы "Исламского государства" перекрыли трассу между Мосулом и Багдадом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Иракская армия и ее союзники потерпели поражение от "Исламского государства" в битве за Мосул - исламисты нанесли удар в городе Байджи в 150 километрах от Багдада, а в самом Багдаде взорвался смертник, передает УНН со ссылкой на DW.
Отмечается, что иракская армия и ее союзники, ведущие бой за город Мосул с террористической группировкой "Исламское государство", потерпели новое поражение. В понедельник, 2 января, боевикам-исламистам удалось перерезать важную транспортную артерию между Мосулом и Багдадом.
Джихадисты атаковали военные казармы в городе Байджи, расположенном примерно в 150 километрах от Багдада на трассе в сторону Мосула, убив при этом четырех военнослужащих. Кроме того, погибли 16 ополченцев, поддерживающих армию Ирака в битве за Мосул, как свидетельствуют источники в военном командовании.
Как сообщал УНН, террористы "ИГ" напали на полицейский участок в Ираке.