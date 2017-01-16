“Тельнюк: Наш Шевченко” буде представлено 26 січня в Національній опереті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. 26 січня 2017 року проект “Тельнюк: Наш Шевченко” буде представлено у Київському національному академічному театрі оперети. Концерт відбудеться у супроводі симфонічного оркестру театру, передає УНН.
У 2016 році сестри здійснили концертний тур містами України. Програму було представлено у Краматорську, Сєвєродонецьку, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Харкові, Одесі, Ужгороді, Чернівцях та Хмельницькому.
Автори називають свій проект універсальним, новим трактуванням віршів Тараса Шевченка у сучасній музиці. Робота над створенням пісень тривала протягом трьох років, а перевірку на “міцність” проходила перед різними аудиторіями — від концертів для воїнів у зоні АТО до презентацій програми в Англії, Литві, Німеччині та Канаді.
Програма “Тельнюк: Наш Шевченко” складається із тринадцяти композицій, авторами музики яких є Леся Тельнюк та Валентин Сильвестров. Український музикознавець Богдан Сюта, в своїй рецензії на проект написав: “Драматургія проекту вирішена при домінуванні музичної складової. Саме музика дозволила поєднати і сформувати в часовій послідовності різнопланові поезії великого поета.
Прониклива лірика дбайливо дібраних віршів почергово змінюється словами гіркої розпуки та лірико-філософськими сентенціями, аж завершується тихими гімнічними звучаннями на честь високої краси України, омріяного дому і всеприсутності Бога ("Садок вишневий...“, "І досі сниться“, "Псалми Давидові“)”.
Б.Сюта звертає увагу слухачів і на аранжування для голосів і симфонічного оркестру: “Однозначно вдале аранжування виконане Олексієм Баженовим, немалою мірою підкреслює авторський задум авторів і виконавиць: вдало дібрані темброві блоки, звукозображальні прийоми, загальний домінуючий колорит струнних із опуклими вкрапленнями фраз дерев’яних духових та колористичних інструментів, широкий, мюзиклового типу характер виконавського штриха...”
На питання “Яким буде Шевченко у проекті?”, сестри Тельнюк відповідовіли, що “наш Шевченко — не данина моді. Ми не намагаємося вскочити у тренд. Ми просто визріли для того, щоб заспівати поезію Тараса Шевченка”.
"Він буде очима жінки. Я б навіть сказала — очима жінки, яка могла б його полюбити, бути або його соратницею, або подругою, або дружиною", - зауважила Г.Тельнюк.