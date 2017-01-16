"Тельнюк: Наш Шевченко" представят 26 января в Национальной оперетте
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. 26 января 2017 года проект "Тельнюк: Наш Шевченко" представят в Киевском национальном академическом театре оперетты. Концерт состоится в сопровождении симфонического оркестра театра, передает УНН.
В 2016 году сестры совершили концертный тур по городам Украины. Програму представили в Краматорске, Северодонецке, Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Запорожье, Тернополе, Харькове, Одессе, Ужгороде, Черновцах и Хмельницком.
Авторы называют свой проект универсальным, новой трактовкой стихов Тараса Шевченко в современной музыке. Работа над созданием песен продолжалась в течение трех лет, а проверка на "прочность" проходила перед разными аудиториями — от концертов для воинов в зоне АТО до презентаций программы в Англии, Литве, Германии и Канаде.
Программа "Тельнюк: Наш Шевченко" состоит из тринадцати композиций, авторами музыки которых является Леся Тельнюк и Валентин Сильвестров. Украинский музыковед Богдан Сюта, в своей рецензии к проекту написал: "Драматургия проекта решена при доминировании музыкальной составляющей. Именно музыка позволила соединить и сформировать во временной последовательности разноплановые поэзии великого поэта.
Проникновенная лирика бережно подобранных стихов поочередно меняется словами горькой тоски и лирико-философскими сентенциями, завершается тихими звучаниями в честь высокой красоты Украины, желанного дома и всеприсутствия Бога ("Садок вишневый...", "И до сих пор снится", "Псалмы Давида")".
Б.Сюта обращает внимание слушателей и на аранжировку для голосов и симфонического оркестра: "Однозначно удачная аранжировка выполненная Алексеем Баженовым, в немалой степени подчеркивает авторский замысел авторов и исполнительниц: удачно подобранные тембровые блоки, звукоизображительные приемы, общий доминирующий колорит струнных с выпуклыми вкраплениями фраз деревянных духовых и колористических инструментов, широкий, мюзиклового типа характер исполнительского штриха...".
На вопрос "Каким будет Шевченко в проекте?", сестры Тельнюк ответили, что "наш Шевченко — не дань моде. Мы не пытаемся попасть в тренд. Мы просто созрели для того, чтобы спеть поэзию Тараса Шевченко".
"Он будет глазами женщины. Я бы даже сказала — глазами женщины, которая могла бы его полюбить, быть его соратницей, или подругой, или женой", - отметила Г.Тельнюк.