Танкер із дизельним паливом потрапив в аварію біля узбережжя Лівану

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 57996 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 98275 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 106476 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 134229 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 140899 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 119798 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 136638 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168297 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179823 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215772 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 221186 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 299222 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 81886 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 59093 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79781 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 299222 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 221186 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 309951 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 427863 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 678425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 24297 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79781 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104413 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141464 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166007 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Танкер із дизельним паливом потрапив в аварію біля узбережжя Лівану

Танкер із дизельним паливом потрапив в аварію біля узбережжя Лівану

Київ • УНН

 • 15646 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У прибережній зоні Лівану, неподалік від містечка Амшит, через сильний вітер потрапило в аварію судно, що перевозило близько 42 тисяч тонн дизельного палива. Про це пише УНН з посиланням на MTV English News.

Цитата

"Судно з 42 000 тонн дизельного палива зазнало морську аварію біля узбережжя Амшиту через сильний вітер", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Видання не надало більше подробиць даної події, але з посиланням на свої джерела заявило, що прийом кораблів такого типу доцільно здійснювати в порту Дори, передмістя Бейрута. Причиною названа "більш підходяща глибина" в гавані.

Контекст

Раніше більшу частину подібних танкерів приймали в порту Бейрута, що володів необхідною інфраструктурою. Однак він був повністю зруйнований в результаті вибуху в серпні 2020 року, що не тільки ускладнило імпорт, але і різко посилило наростаючу в країні фінансову кризу. Він призвів до гострого дефіциту багатьох життєво важливих товарів, включаючи в тому числі і пальне.

Нестача нафтопродуктів паралізувала як дорожній рух, так і роботу важливої інфраструктури. Велика частина енергії в Лівані виробляється на дизельних електростанціях, які в підсумку не змогли продовжувати свою діяльність без палива. У підсумку відключення світла в ряді регіонів дійшли до 20-22 годин на добу, при тому що деякі власники приватних генераторів також не могли їх використовувати через практично повну відсутність пального на ринку і захмарних цін на те, що вдавалося знайти.

Winter has hit Lebanon hard.

Lack of fuel, endless snow & power cuts only make it more difficult.

Many Lebanese and refugee families across the country struggle daily to keep warm.#WithRefugees#withLebanonpic.twitter.com/f1cUmuBQ59

— UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon)February 5, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70