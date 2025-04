Танкер із дизельним паливом потрапив в аварію біля узбережжя Лівану

Цитата

"Судно з 42 000 тонн дизельного палива зазнало морську аварію біля узбережжя Амшиту через сильний вітер", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Видання не надало більше подробиць даної події, але з посиланням на свої джерела заявило, що прийом кораблів такого типу доцільно здійснювати в порту Дори, передмістя Бейрута. Причиною названа "більш підходяща глибина" в гавані.

Контекст

Раніше більшу частину подібних танкерів приймали в порту Бейрута, що володів необхідною інфраструктурою. Однак він був повністю зруйнований в результаті вибуху в серпні 2020 року, що не тільки ускладнило імпорт, але і різко посилило наростаючу в країні фінансову кризу. Він призвів до гострого дефіциту багатьох життєво важливих товарів, включаючи в тому числі і пальне.

Нестача нафтопродуктів паралізувала як дорожній рух, так і роботу важливої інфраструктури. Велика частина енергії в Лівані виробляється на дизельних електростанціях, які в підсумку не змогли продовжувати свою діяльність без палива. У підсумку відключення світла в ряді регіонів дійшли до 20-22 годин на добу, при тому що деякі власники приватних генераторів також не могли їх використовувати через практично повну відсутність пального на ринку і захмарних цін на те, що вдавалося знайти.

