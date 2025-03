Танкер с дизельным топливом попал в аварию у побережья Ливана

Цитата

"Судно с 42 000 тонн дизельного топлива потерпело морскую аварию у побережья Амшита из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.

Детали

Издание не дало больше подробностей данного происшествия, но со ссылкой на свои источники заявило, что прием кораблей такого типа целесообразно осуществлять в порту Доры, пригорода Бейрута. Причиной названа "более подходящая глубина" в гавани.

Контекст

Ранее большую часть подобных танкеров принимали в порту Бейрута, обладавшем необходимой инфраструктурой. Однако он был полностью разрушен в результате взрыва в августе 2020 года, что не только затруднило импорт, но и резко усугубило нараставший в стране финансовый кризис. Он привел к острому дефициту многих жизненно важных товаров, включая в том числе и горючее.

Нехватка нефтепродуктов парализовала как дорожное движение, так и работу важной инфраструктуры. Большая часть энергии в Ливане вырабатывается на дизельных электростанциях, которые в итоге не смогли продолжать свою деятельность без топлива. В итоге отключения света в ряде регионов дошли до 20-22 часов в сутки, при том что некоторые владельцы частных генераторов также не могли их использовать из-за практически полного отсутствия горючего на рынке и заоблачных цен на то, что удавалось найти.

Winter has hit Lebanon hard.



Lack of fuel, endless snow & power cuts only make it more difficult.



Many Lebanese and refugee families across the country struggle daily to keep warm. #WithRefugees #withLebanon pic.twitter.com/f1cUmuBQ59

— UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) February 5, 2022