Т.Мей сьогодні планує оприлюднити план щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Терези Мей у вівторок планує озвучити план виходу країни з Європейського Союзу. Відповідно до тексту поширеної її офісом промови з 12-ма пріоритетами для Brexit, “напіввиходу” очікувати не варто, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Слова Т.Мей, які вказують на “жорсткий Brexit”, найімовірніше, розчарують представників бізнесу і значну частину населення, які виступають за підтримку тісних зв’язків із єдиним ринком ЄС.
В анонсованій промові британського прем’єра щодо Brexit міститься обіцянка налагодити “нове і рівноправне партнерство” з ЄС.
“Ні частковому членству в ЄС, асоційованому членству чи чомусь такому, що залишить нас наполовину всередині, наполовину поза ЄС”, - йдеться в тексті промови, який може виголосити сьогодні Т.Мей.
Після референдуму у червні, коли британці більшістю проголосували за вихід Сполученого Королівства з ЄС, британський фунт втратив близько однієї п’ятої своєї вартості.
Раніше Т.Мей заявила, що її уряд запустить в дію статтю 50 Лісабонської угоди 31 березня 2017 року, таким чином давши офіційний старт початку процесу переговорів про вихід Великої Британії з ЄС упродовж двох років.