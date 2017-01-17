Т.Мей сегодня планирует обнародовать план Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй во вторник планирует озвучить план выхода страны из Европейского Союза. Согласно тексту распространенной ее офисом речи с 12-ю приоритетами для Brexit, "полувыхода" ожидать не стоит, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Слова Т.Мей, которые указывают на "жесткий Brexit" скорее всего разочаруют представителей бизнеса и значительную часть населения, которые выступают в поддержку тесных связей с единым рынком ЕС.
В анонсированной речи британского премьера по Brexit содержится обещание наладить "новое и равноправное партнерство" с ЕС.
"Нет частичному членству в ЕС, ассоциированном членству или чему-то такому, что оставит нас наполовину внутри, наполовину вне ЕС", - говорится в тексте речи, которую может произнести сегодня Т.Мей.
После референдума в июне, когда британцы большинством проголосовали за выход Соединенного Королевства из ЕС, британский фунт потерял около одной пятой своей стоимости.
Ранее Т.Мей заявила, что ее правительство запустит в действие статью 50 Лиссабонского соглашения 31 марта 2017 года, таким образом дав официальный старт началу процесса переговоров о выходе Великобритании из ЕС в течение двух лет.