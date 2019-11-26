Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку зросли в ціні до 63,69 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,06%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,00 долара за барель, втративши 0,02%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.