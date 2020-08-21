Світові ціни на нафту відновили зростання

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,36%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 42,94 долара за барель, додавши 0,28%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозували ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.