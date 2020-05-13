Світоліна потрапила до топ-10 тенісисток десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала рейтинг активних тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останнє десятиліття, передає УНН з посиланням на WTA.
Восьмий рядок посіла українка Еліна Світоліна. В її активі 26 164 очки. Українка випередила на 108 балів Гарбіньє Мугурусу, але відстала від Самнати Стосур з Австралії на 297 очок.
На вершині генерації опинилася американка Серена Вільямс – 66 308, Петра Квітова – 46 385 і Сімона Халеп – 44 590.
Відзначимо, що на рахунку Світоліної 14 виграних турнірів WTA та 3-тє місце найвище в кар'єрі світового рейтингу.