Свитолина попала в топ-10 теннисисток десятилетия

Восьмую строчку заняла украинка Элина Свитолина. В ее активе 26 164 очка. Украинка опередила на 108 баллов Гарбинье Мугурусу, но отстала от Самнаты Стосур из Австралии на 297 очков.

На вершине генерации оказалась американка Серена Уильямс — 66 308, Петра Квитова — 46 385 и Симона Халеп — 44 590.

Отметим, что на счету Свитолины 14 выигранных турниров WTA и 3-е место выше в карьере мирового рейтинга.