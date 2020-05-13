Свитолина попала в топ-10 теннисисток десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг действующих теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации за последнее десятилетие, передает УНН со ссылкой на WTA.
Восьмую строчку заняла украинка Элина Свитолина. В ее активе 26 164 очка. Украинка опередила на 108 баллов Гарбинье Мугурусу, но отстала от Самнаты Стосур из Австралии на 297 очков.
На вершине генерации оказалась американка Серена Уильямс — 66 308, Петра Квитова — 46 385 и Симона Халеп — 44 590.
Отметим, что на счету Свитолины 14 выигранных турниров WTA и 3-е место выше в карьере мирового рейтинга.