Сущенко у тюрмі побачився з дружиною і дочкою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Затриманий в Росії український журналіст Роман Сущенко побачився з дружиною і донькою у тюрмі Лефортово. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter, передає УНН.
"Закінчилось побачення у Сущенка...", - написав адвокат, додавши фото з дружиною і донькою журналіста.
Як повідомляв УНН, Р.Сущенку дозволили чергове побачення з дружиною і дочкою в тюрмі Лефортово.
Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.
Зазначимо, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство пред’явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.
Закончилось свидание у Сущенко... pic.twitter.com/zA4aKrmEzt— Mark Feygin (@FeyginMark) 20 ноября 2017 г.