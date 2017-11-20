Сущенко в тюрьме увиделся с женой и дочерью

"Завершилось свидание у Сущенко ...", - написал адвокат, добавив фото с женой и дочерью журналиста.

Как сообщал УНН, Р.Сущенку разрешили очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово.

Напомним, как сообщил адвокат Марк Фейгин, дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине.

Отметим, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко.

Закончилось свидание в Сущенко ... pic.twitter.com/zA4aKrmEzt