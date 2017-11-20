Сущенко в тюрьме увиделся с женой и дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Задержанный в России украинский журналист Роман Сущенко увиделся с женой и дочерью в тюрьме Лефортово. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает УНН.
"Завершилось свидание у Сущенко ...", - написал адвокат, добавив фото с женой и дочерью журналиста.
Как сообщал УНН, Р.Сущенку разрешили очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово.
Напомним, как сообщил адвокат Марк Фейгин, дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине.
Отметим, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко.
Закончилось свидание в Сущенко ... pic.twitter.com/zA4aKrmEzt- Mark Feygin (@FeyginMark) 20 ноября 2017 г.