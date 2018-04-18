Суд завтра допитає Мосійчука у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області завтра допитає народного депутата Ігора Мосійчука у справі екс-голови парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова. Про це сьогодні під кінець судового засідання оголосив головуючий колегії суддів Олександр Пелих, передає УНН.
“На завтра запланований допит свідка Мосійчука. Оголошується перерва до завтра до 10 години”, — сказав Пелих.
Варто зазначити, що сьогодні у суді був допитаний народний депутат Олег Ляшко.
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Відповідаючи на запитання адвокатів, він зазначив, що у нього немає доказів, що Єфремов прямо допомагав якійсь терористичній організації.
“З приводу організації Олександром Єфремовим сприяння терористичній організації — мені таких фактів не відомо... Якій організації, коли, що передавав Олександр Сергійович мені не відомо. Але події 9 березня 2014 року захоплення обласної організації, підняття російського прапора, захоплення влади — хіба це не державна зрада? Чи робив це він сам — нехай прокуратура доведе. Але саме позиції луганських регіоналів, комуністів привели до того, що там є”, — сказав Ляшко.
Він додав: “Ми б могли врятувати і Донецьк і Луганськ, якщо б місцеві еліти яскравим представником яких є Олександр Сергійович Єфремов у той визначальний, трагічний час зрозуміли, що політика — політикою, а український інтерес — на першому місці. А ви, маючи на Луганщині величезний авторитет, нічого не зробили. А це хіба не державна зрада?”.
Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.