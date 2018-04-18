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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд завтра допросит Мосийчука по делу Ефремова

Киев • УНН

 • 10580 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Старобельский районный суд Луганской области завтра допросит народного депутата Игоря Мосийчука по делу экс-главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова. Об этом сегодня в конце судебного заседания объявил председательствующий коллегии судей Александр Пелих, передает УНН.

Суд завтра допросит Мосийчука по делу Ефремова

“На завтра запланирован допрос свидетеля Мосийчука. Объявляется перерыв до завтра до 10:00”, — сказал Пелых.

Стоит отметить, что сегодня в суде был допрошен народный депутат Олег Ляшко.

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Отвечая на вопрос адвокатов, он отметил, что у него нет доказательств, что Ефремов прямо помогал какой-то террористической организации.

“По поводу организации Александром Ефремовым содействие террористической организации — мне таких фактов неизвестно ... Какой организации, когда, что передавал Александр Сергеевич мне не известно. Но события 9 марта 2014 года захвата областной организации, поднятие российского флага, захват власти — разве это не государственная измена? Делал это он сам — пусть прокуратура докажет. Но именно позиции луганских регионалов, коммунистов привели к тому, что там есть”, — сказал Ляшко.

Он добавил: “Мы могли бы спасти и Донецк и Луганск, если бы местные элиты, ярким представителем которых является Александр Сергеевич Ефремов в то определяющее, трагическое время поняли, что политика — политикой, а украинский интерес — на первом месте. А вы, имея в Луганской области огромный авторитет, ничего не сделали. А это разве не государственная измена?”.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.

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