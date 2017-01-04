Стала відома нова версія катастрофи "Титаніка"

Як розповів газеті британський журналіст Шенан Молоні, який вивчав історію і знімки “Титаніка” протягом 30 років, на корпусі лайнера помітні темні плями, які могло залишити загоряння усередині паливного сховища.

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Передбачається, що працівники судна протягом усього шляху “Титаніка” намагалися погасити полум’я, яке нагріло корпус до 1000 °C, але безуспішно.

Керівництво лайнера також суворо заборонило всім членам команди повідомляти про те, що відбувається на борту пасажирам. В результаті при зіткненні з айсбергом обшивка корабля була набагато більш вразлива, що і призвело до трагедії.

Нагадаємо, що під час аварії “Титаніка” в 1912 році загинули більше 1,5 тис. чоловік з 2,5 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНН, китайський тематичний парк атракціонів будує повномасштабну копію “Титаніка”.