Стала известна новая версия катастрофы "Титаника"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Причиной катастрофы океанского лайнера "Титаник" мог стать не столько айсберг, сколько сильное возгорание внутри топливного хранилища, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Как рассказал газете британский журналист Шенан Молони, который изучал историю и снимки "Титаника" в течение 30 лет, на корпусе лайнера заметны темные пятна, которые могло оставить возгорания внутри топливного хранилища.
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Предполагается, что работники суда в течение всего пути "Титаника" пытались погасить пламя, которое нагрело корпус до 1000 ° C, но безуспешно.
Руководство лайнера также строго запретило всем членам команды сообщать о том, что происходит на борту пассажирам. В результате при столкновении с айсбергом обшивка корабля была гораздо более уязвима, что и привело к трагедии.
Напомним, что во время аварии "Титаника" в 1912 году погибли более 1,5 тыс. человек из 2,5 тыс.пассажиров.
Как сообщал УНН, китайский тематический парк аттракционов строит полномасштабную копию "Титаника".