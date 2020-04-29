США відреагували на “інцідент” з журналістом на акції під Кабміном

“Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні”, — заявили в посольстві.

Дипломати наголосили, що репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії.

Нагадаємо, у Києві біля Кабінету міністрів України сьогодні пройшла акція протестів малих підприємців.

Також відділ комунікації ГУНП у місті Києві проінформував, що у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я заявив, що акція протесту, що відбулась сьогодні під стінами будівлі Кабінету міністрів, несе великий ризик для всіх її учасників через небезпеку коронавірусу.