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США отреагировали на "инцидент" с журналистом на акции под Кабмином

США отреагировали на "инцидент" с журналистом на акции под Кабмином

Киев  •  УНН

 • 17015 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В США отреагировали на решение Национальной полиции, что открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста сегодня. Соответствующее заявление обнародовало в Twitter посольство США в Украине, передает УНН.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста сегодня", - заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии.

Напомним, в Киеве возле Кабинета министров Украины сегодня прошла акция протеста малых предпринимателей.

Также отдел коммуникации ГУНП в Киеве проинформировал, что в дежурную часть поступило сообщение от журналиста с места неподалеку о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.

Как сообщал УНН, министр здравоохранения заявил, что акция протеста, которая состоялась сегодня под стенами здания Кабинета министров, несет большой риск для всех ее участников из-за опасности коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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