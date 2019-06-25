США дуже зацікавлені у візиті Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Сполучених штатах дуже зацікавленні та з нетерпінням чекають візиту українського президента Володимира Зеленського. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент УНН.
"Щодо питання візиту Президента Зеленського до Сполучених Штатів: аналогічне питання я отримав сьогодні зранку від представників українського уряду. Конкретних дат поки що не визначено. Поки що рішення немає, але ми дуже зацікавлені в тому, щоб визначитись із датою і порядком денним", - сказав Тейлор.
Він заявив, що як тільки конкретна інформація про дату та порядку денного буде відома, Посольство повідомить про це - так само як він обіцяв це своїм українським колегам.
Як повідомляв УНН, у МЗС та АП спростували інформацію про візит Зеленського на саміт G20 в Осаку.