США очень заинтересованы в визите Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Соединенных штатах очень заинтересованы и с нетерпением ждут визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает корреспондент УНН.
"По вопросу визита Президента Зеленского в Соединенные Штаты: аналогичный вопрос я получил сегодня утром от представителей украинского правительства. Конкретных дат пока не определено. Пока решения нет, но мы очень заинтересованы в том, чтобы определиться с датой и повесткой дня", - сказал Тейлор.
Он заявил, что как только конкретная информация о дате и повестке дня будет известна, Посольство сообщит об этом - так же как он обещал это своим украинским коллегам.
Как сообщал УНН, в МИД и АП опровергли информацию о визите Зеленского на саммит G20 в Осаку .