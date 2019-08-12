США допоможуть Україні створити сховище геологічної інформації

"Для покращення інвестиційного клімату в сфері надрокористування Олег Кирилюк та Дін Вайт (керівник Проекту енергетичної безпеки - ред.) домовились, що США допоможе створити для України сховище геологічних даних, інформаційну систему управління (ІМS) бази геологічних даних та нафтогазових ресурсів", - зазначено у повідомленні.

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Як відзначили у пресслужбі Кабміну, під час зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння. У рамках Меморандуму USAID Проект Енергетичної Безпеки та Державна служба геології та надр України співпрацюватимуть для посилення енергетичної безпеки України.

"Ми раді, що приводом для нашої зустрічі є вдосконалення сфери надрокористування в Україні. Уряд США, зокрема, наша спільнота хоче допомогти створити у вашій країні конкурентний енергетичний ринок. Наша ціль – боротьба з корупцією, російською агресією та сприяння Україні з євроінтеграцією з боку нашої організації. Адже в Європі немає такої ресурсної бази, як в Україні. І це, власне, є "дорожня карта" на шляху до енергонезалежності для забезпечення майбутнього економічного добробуту українців", – сказав керівник проекту Дін Вайт, якого цитує пресслужба уряду.