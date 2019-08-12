США допоможуть Україні створити сховище геологічної інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. США допоможе створити для України сховище геологічних даних, інформаційну систему управління (ІМS) бази геологічних даних та нафтогазових ресурсів. Про це було домовлено під час зустрічі голови Державної служби геології та надр України Олега Кирилюка з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та представниками Проекту енергетичної безпеки, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Для покращення інвестиційного клімату в сфері надрокористування Олег Кирилюк та Дін Вайт (керівник Проекту енергетичної безпеки - ред.) домовились, що США допоможе створити для України сховище геологічних даних, інформаційну систему управління (ІМS) бази геологічних даних та нафтогазових ресурсів", - зазначено у повідомленні.
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Як відзначили у пресслужбі Кабміну, під час зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння. У рамках Меморандуму USAID Проект Енергетичної Безпеки та Державна служба геології та надр України співпрацюватимуть для посилення енергетичної безпеки України.
"Ми раді, що приводом для нашої зустрічі є вдосконалення сфери надрокористування в Україні. Уряд США, зокрема, наша спільнота хоче допомогти створити у вашій країні конкурентний енергетичний ринок. Наша ціль – боротьба з корупцією, російською агресією та сприяння Україні з євроінтеграцією з боку нашої організації. Адже в Європі немає такої ресурсної бази, як в Україні. І це, власне, є "дорожня карта" на шляху до енергонезалежності для забезпечення майбутнього економічного добробуту українців", – сказав керівник проекту Дін Вайт, якого цитує пресслужба уряду.