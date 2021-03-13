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Справи вагнерівців та плівок Медведчука-Суркова: комітет Ради в понеділок розгляне створення нової ТСК

Справи вагнерівців та плівок Медведчука-Суркова: комітет Ради в понеділок розгляне створення нової ТСК

Київ • УНН

 • 16837 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. На засіданні регламентного комітету в понеділок винесуть пропозицію про створення нової парламентської Тимчасової слідчої комісії, яка буде зокрема розслідувати справи щодо “вагнерівців” та запису переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим. Про це повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“У понеділок буде комітет профільний. Ми створюємо ТСК, воно не про „вагнерівців“, але ситуація з „вагнерівцями“ входить та має бути розглянута в ТСК...Вона більш ширша. Чому вона більш ширша? Тому що нещодавно також були оприлюднені плівки Медведчука-Суркова ...Тому два перші епізоди, які мають розслідуватися на цій ТСК — це ситуація з „вагнерівцями“ та цими плівками”, — розповів Арахамія.

Деталі

За його словами, група “Довіра”, “За майбутнє” та “Опозиційна платформа “За життя” вже погодилися делегувати своїх депутатів до цієї ТСК. Фракції “Голосу” та “Європейської солідарності” наразі ще цього не зробили.

“У понеділок, це буде розглядатися на регламентному комітеті, якщо буде позитивна відповідь, а я думаю, що вона буде, то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради”, — додав Арахамія.

Контекст

У ЗМІ 25 лютого був оприлюднений аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

За даними ЗМІ, розмова датована 2014 роком. Так, за інформацією ЗМІ Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська “Інтер РАО” та її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими.

У СБУ пізніше заявили, що оприлюднені аудіозаписи долучені до кримінального провадження.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження і веде слідство, як тільки з’явилась інформація щодо можливої спецоперації щодо “вагнерівців”.

29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Імена багатьох затриманих є в списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

Регламентний комітет підтримав створення ТСК у справі “вагнеровців”. Проте вона ще досі не створена.

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