Справа вбивства Шеремета: суд під посиленою охороною розпочав розгляд апеляції Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка.
Зазначимо, зал засідань охороняє близько 100 спецпризначенців. Адвокат Антоненка Станіслав Кулик опублікував на своїй сторінці у Facebook фото та відео зі спецпризначенцями.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Раніше у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.