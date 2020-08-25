Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремена: Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, передає кореспондент УНН.
“Обрати обвинуваченому Антоненку Андрію Сергійовичу...на час судового розгляду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня 2020 року включно. Обрати обвинуваченій Кузьменко Юлії Леонідівні... на час судового розгляду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту... Обрати обвинуваченій Дугарь Яні Сергіївні... на час судового розгляду запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168 тисяч 160 гривень”, — зазначила суддя.
Додається, що судове засідання відбудеться 4 вересня.
“Суд ухвалив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінального провадження за обвинувачення Антоненка Андрія Сергійовича...Кузьменко Юлії Леонідівни...Дугарь Яни Сергіївни...у вчиненні кримінальних правопорушень за п.п.5, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.194 КК України судом присяжних у відкритому судовому засіданні на 12 годин 4 вересня 2020 року”, — додала суддя.
Нагадаємо, що 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.