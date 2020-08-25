Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремена: Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, передает корреспондент УНН.
"Избрать обвиняемому Антоненко Андрею Сергеевичу ... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября 2020 года включительно. Избрать обвиняемой Кузьменко Юлии Леонидовне ... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ... Избрать обвиняемой Дугарь Яне Сергеевне ... на время судебного разбирательства меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 168 тыс. 160 гривен", - отметила судья.
Добавляется, что судебное заседание состоится 4 сентября.
"Суд постановил назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Антоненко Андрея Сергеевича ... Кузьменко Юлии Леонидовны ... Дугарь Яны Сергеевны ... в совершении уголовных правонарушений по п.п.5, ч.2 ст.115 , ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 УК Украины судом присяжных в открытом судебном заседании в 12:00 4 сентября 2020 года", - добавила судья.
Напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.