Справа Шеремета: суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Антоненку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні про обрання запобіжного заходу ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, який є підозрюваний у справі вбивства Павла Шеремета, передає УНН.
Так, суддя Сергій Вовк оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Антоненку. Про час продовження засідання повідомлено не було.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.
Також, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.