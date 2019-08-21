Справа Роттердам+: Вовк та Бутовський з'явилися в розшукових обліках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Інформація про ексголову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського з’явилася в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ, повідомляє УНН.
Обох експосадовців НКРЕКП оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро.
В обох значиться, що їх обвинувачують за ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що мали тяжкі наслідки).
Нагадаємо, за даними САП, Вовка оголосили у міжнародний розшук.
Напередодні Солом’янський районний суд Києва відмовив обвинуваченню у заочному арешті ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка.
За даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.