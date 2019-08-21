Дело Роттердам+: Вовк и Бутовский появились в розыскных учетах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Информация о ексголову Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского появилась в розыскных учетах Министерства внутренних дел, сообщает УНН.
Двоих экс-чиновников НКРЭКУ объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро.
В отношении двоих экс-чиновников значится, что их обвиняют по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, что имело тяжелые последствия).
Напомним, по данным САП, Вовка объявили в международный розыск.
Накануне Соломенский районный суд Киева отказал обвинению в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
По данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребления которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.