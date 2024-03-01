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Споживання електроенергії вище, ніж минулої доби, але Україна надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 27206 перегляди

Україна надає екстрену допомогу польському оператору енергосистеми, поставивши 400 МВт-год електроенергії у зв'язку зі збільшенням споживання в Україні через хмарність, що знижує вихід сонячної енергії в деяких регіонах.

Споживання електроенергії вище, ніж минулої доби, але Україна надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі - "Укренерго"

"Укренерго" надає аварійну допомогу оператору енергосистеми Польщі, оскільки профіцит електроенергії, викликаний збільшенням виробництва електростанцій в сонячну погоду зберігається. Втім споживання електроенергії в Україні, 1 березня, на 3% вище за відповідний показник минулої доби через хмарність у деяких регіонах, передає УНН.

1 березня, станом на 09:30, рівень споживання електроенергії на 3% вищий за відповідний показник четверга 29 лютого. Причина – хмарність у деяких регіонах перешкоджає роботі сонячних електростанцій. Зокрема, дахові електростанції виробляють менше електроенергії, що спонукає домогосподарства збільшувати споживання з мережі. 

– ідеться у повідомленні.

Тим не менш, підтверджується профіцит електроенергії, і "Укренерго" на запит Польщі, надає аварійну допомогу енергосистемі сусідньої країни. З 10:00 до 12:00 на запит польського оператора системи передачі PSE, відбувається аварійне постачання електроенергії загальним обсягом 400 МВт*год.

Доповнення

Щодо виробництва електроенергії: у відомстві зазначають, що електроенергії достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, - дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 9 389 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 566 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого у вечірні години з Словаччини, Польщі, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 465 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 165 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Мережі Укренерго та Обленерго

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 377 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Також з технічних причин є знеструмлення в Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо

Україна знову передає надлишки електроенергії до Польщі завдяки сонячній погоді та активним сонячним електростанціям.

Енергосистема України функціонує за умов резервування по надійності, що дає можливість забезпечити електроживлення всіх споживачів. Зиму вдалося пройти без значних відключень електроенергії завдяки низці факторів, серед яких посилення українського ППО та масштабна ремонтна компанія.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Економіка
Укренерго
Європа
Румунія
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