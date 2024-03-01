Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" оказывает аварийную помощь оператору энергосистемы Польши, поскольку профицит электроэнергии, вызванный увеличением производства электростанций в солнечную погоду сохраняется. Впрочем, потребление электроэнергии в Украине, 1 марта, на 3% выше соответствующего показателя прошлых суток из-за облачности в некоторых регионах, передает УНН.

1 марта, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии на 3% выше соответствующего показателя четверга 29 февраля. Причина - облачность в некоторых регионах препятствует работе солнечных электростанций. В частности, крышные электростанции производят меньше электроэнергии, что побуждает домохозяйства увеличивать потребление из сети. - говорится в сообщении.

Тем не менее, подтверждается профицит электроэнергии, и "Укрэнерго" по запросу Польши, оказывает аварийную помощь энергосистеме соседней страны. С 10:00 до 12:00 по запросу польского оператора системы передачи PSE, происходит аварийная поставка электроэнергии общим объемом 400 МВт*ч.

Дополнение

Относительно производства электроэнергии: в ведомстве отмечают, что электроэнергии достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, - дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 9 389 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 566 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в основном в вечерние часы из Словакии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 465 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 165 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Сети Укрэнерго и Облэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 377 населенных пунктов. В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Также по техническим причинам есть обесточивание в Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, продолжаются ремонтные работы.

Напомним,

Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погодеи активным солнечным электростанциям.

Энергосистема Украины функционирует в условиях резервирования по надежности, что дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Зиму удалось пройти без значительных отключений электроэнергии благодаря ряду факторов, среди которых усиление украинского ПВО и масштабная ремонтная компания.