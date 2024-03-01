Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  26582 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  127233 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  146391 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  135586 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  139135 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  144966 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  162300 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  169040 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  160403 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  157154 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 09:32  •  10649 просмотра

Read in English

Украина оказывает экстренную помощь польскому оператору энергосистемы, поставив 400 МВт-ч электроэнергии в связи с увеличением потребления в Украине из-за облачности, что снижает выход солнечной энергии в некоторых регионах.

"Укрэнерго" оказывает аварийную помощь оператору энергосистемы Польши, поскольку профицит электроэнергии, вызванный увеличением производства электростанций в солнечную погоду сохраняется. Впрочем, потребление электроэнергии в Украине, 1 марта, на 3% выше соответствующего показателя прошлых суток из-за облачности в некоторых регионах, передает УНН.

1 марта, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии на 3% выше соответствующего показателя четверга 29 февраля. Причина - облачность в некоторых регионах препятствует работе солнечных электростанций. В частности, крышные электростанции производят меньше электроэнергии, что побуждает домохозяйства увеличивать потребление из сети. 

- говорится в сообщении.

Тем не менее, подтверждается профицит электроэнергии, и "Укрэнерго" по запросу Польши, оказывает аварийную помощь энергосистеме соседней страны. С 10:00 до 12:00 по запросу польского оператора системы передачи PSE, происходит аварийная поставка электроэнергии общим объемом 400 МВт*ч.

Дополнение

Относительно производства электроэнергии: в ведомстве отмечают, что электроэнергии достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, - дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 9 389 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 566 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в основном в вечерние часы из Словакии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 465 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 165 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Сети Укрэнерго и Облэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 377 населенных пунктов. В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Также по техническим причинам есть обесточивание в Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, продолжаются ремонтные работы.

Напомним,

Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погодеи активным солнечным электростанциям.

Энергосистема Украины функционирует в условиях резервирования по надежности, что дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Зиму удалось пройти без значительных отключений электроэнергии благодаря ряду факторов, среди которых усиление украинского ПВО и масштабная ремонтная компания.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
yevropaЕвропа
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
donetskДонецк
chernigovЧернигов
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
khersonХерсон
kharkivХарьков
polshaПольша
Споживання електроенергії вище, ніж минулої доби, але Україна надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі - "Укренерго"
Electricity consumption is higher than the previous day, but Ukraine provides emergency assistance to the Polish power system - Ukrenergo
Новости по теме

Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

Украина оказывает экстренную помощь польскому оператору энергосистемы, поставив 400 МВт-ч электроэнергии в связи с увеличением потребления в Украине из-за облачности, что снижает выход солнечной энергии в некоторых регионах.

Экономика •   •  10649 просмотра
Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".

Война •   •  14853 просмотра
На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

Новости Мира •   •  12927 просмотра
Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.

Война •   •  17769 просмотра
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.

Война •   •  17316 просмотра
Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.

Война •   •  18278 просмотра
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника

Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.

Война •   •  16763 просмотра
Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника

В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.

Война •   •  36311 просмотра
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО

Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.

Война •   •  36788 просмотра
Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО

На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.

Общество •   •  31346 просмотра
На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция