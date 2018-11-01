Совладелец “Фармака” Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співвласник фармацевтичної компанії "Фармак" Павло Жебрівський не потрапив до списку санкцій, підписаний прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

В даний час П.Жебрівський є аудитором Національного антікоррурціонного бюро України (НАБУВ). Раніше Павло Жебрівський очолював Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію.

Раніше повідомлялось, що ліки ПАТ "Фармак" вільно продаються в аптеках Шахтарська, що знаходиться на території так званої ДНР. Про це йшлося в заяві громадського руху "Національний спротив".

"Звичайно, про доходи, отриманих від торгівлі в ЛДНР," Фармак "мовчить (дивіться фото). Зайшовши в аптеку Шахтарська (нагадуємо, що в 2014 році це місто було однією з найгарячіших точок Сходу України), можна придбати, наприклад, такі медичні препарати як "Лесфаль", "Діазолін", "Аспаркам-Фармак" виробництва вищезгаданої компанії ", - повідомляє "Національний спротив" на своїй сторінці в Facebook.

В якості ілюстрації своєї заяви активісти опублікували фотографії товарного чека і ліків ПАТ "Фармак" в російськомовній упаковці, куплених в аптеці Шахтарська.

У зв'язку з цим народний депутат Михайло Головко закликав СБУ розслідувати факти поставок продукції фармацевтичної компанії "Фармак" в ОРДЛО.

Нагадаємо, в ЗМІ були опубліковані новини про те, що "Фармак" нарощує обсяги експорту за рахунок російського ринку.

Зокрема, повідомлялося про плани компанії за 3 роки наростити експорт в Російську Федерацію в півтора рази.

Відповідні дані містилися в звіті компанії, підготовленому для акціонерів і кредиторів. Як випливало з оприлюдненого в ЗМІ документа, Росія є найбільш швидкозростаючим ринком збуту продукції української фармацевтичної компанії.

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