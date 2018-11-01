Совладелец “Фармака” Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співвласник фармацевтичної компанії "Фармак" Павло Жебрівський не потрапив до списку санкцій, підписаний прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим.
В даний час П.Жебрівський є аудитором Національного антікоррурціонного бюро України (НАБУВ). Раніше Павло Жебрівський очолював Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію.
Раніше повідомлялось, що ліки ПАТ "Фармак" вільно продаються в аптеках Шахтарська, що знаходиться на території так званої ДНР. Про це йшлося в заяві громадського руху "Національний спротив".
"Звичайно, про доходи, отриманих від торгівлі в ЛДНР," Фармак "мовчить (дивіться фото). Зайшовши в аптеку Шахтарська (нагадуємо, що в 2014 році це місто було однією з найгарячіших точок Сходу України), можна придбати, наприклад, такі медичні препарати як "Лесфаль", "Діазолін", "Аспаркам-Фармак" виробництва вищезгаданої компанії ", - повідомляє "Національний спротив" на своїй сторінці в Facebook.
В якості ілюстрації своєї заяви активісти опублікували фотографії товарного чека і ліків ПАТ "Фармак" в російськомовній упаковці, куплених в аптеці Шахтарська.
У зв'язку з цим народний депутат Михайло Головко закликав СБУ розслідувати факти поставок продукції фармацевтичної компанії "Фармак" в ОРДЛО.
Нагадаємо, в ЗМІ були опубліковані новини про те, що "Фармак" нарощує обсяги експорту за рахунок російського ринку.
Зокрема, повідомлялося про плани компанії за 3 роки наростити експорт в Російську Федерацію в півтора рази.
Відповідні дані містилися в звіті компанії, підготовленому для акціонерів і кредиторів. Як випливало з оприлюдненого в ЗМІ документа, Росія є найбільш швидкозростаючим ринком збуту продукції української фармацевтичної компанії.