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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149256 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138835 просмотра

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Совладелец “Фармака” Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации

Совладелец “Фармака” Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации

Киев  •  УНН

 • 11301 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Совладелец фармацевтической компании “Фармак” Павел Жебривский не попал в санкционный список, подписанный премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В настоящее время П.Жебривский является аудитором Национального антикоррурционного бюро Украины (НАБУ). Ранее Павел Жебривский возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.

Ранее сообщалось, что лекарства ПАО “Фармак” свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. Об этом говорилось в заявлении общественного движения “Національний спротив”.

“Конечно, о доходах, полученных от торговли в ЛДНР, „Фармак“ молчит (смотрите фото). Зайдя в аптеку Шахтерска (напоминаем, что в 2014 году этот город был одной из самых горячих точек Востока Украины), можно приобрести, например, такие медицинские препараты как „Лесфаль“, „Диазолин“, „Аспаркам-Фармак“ производства вышеупомянутой компании”, — сообщает “Національний спротив” на своей странице в Facebook.

В качестве иллюстрации своего заявления активисты опубликовали фотографии товарного чека и лекарств ПАО “Фармак” в русскоязычной упаковке, купленных в аптеке Шахтерска.

В связи с этим народный депутат Михаил Головко призвал СБУ расследовать факты поставок продукции фармацевтической компании “Фармак” в ОРДЛО. 

Напомним, в СМИ были опубликованы новости о том, что “Фармак” наращивает объемы экспорта за счет российского рынка.

В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза.

Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.

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