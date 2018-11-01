Совладелец “Фармака” Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Совладелец фармацевтической компании “Фармак” Павел Жебривский не попал в санкционный список, подписанный премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
В настоящее время П.Жебривский является аудитором Национального антикоррурционного бюро Украины (НАБУ). Ранее Павел Жебривский возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.
Ранее сообщалось, что лекарства ПАО “Фармак” свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. Об этом говорилось в заявлении общественного движения “Національний спротив”.
“Конечно, о доходах, полученных от торговли в ЛДНР, „Фармак“ молчит (смотрите фото). Зайдя в аптеку Шахтерска (напоминаем, что в 2014 году этот город был одной из самых горячих точек Востока Украины), можно приобрести, например, такие медицинские препараты как „Лесфаль“, „Диазолин“, „Аспаркам-Фармак“ производства вышеупомянутой компании”, — сообщает “Національний спротив” на своей странице в Facebook.
В качестве иллюстрации своего заявления активисты опубликовали фотографии товарного чека и лекарств ПАО “Фармак” в русскоязычной упаковке, купленных в аптеке Шахтерска.
В связи с этим народный депутат Михаил Головко призвал СБУ расследовать факты поставок продукции фармацевтической компании “Фармак” в ОРДЛО.
Напомним, в СМИ были опубликованы новости о том, что “Фармак” наращивает объемы экспорта за счет российского рынка.
В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза.
Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.