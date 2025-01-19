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Сьогодні Всесвітній день релігії та День доброї памʼяті. Що ще відзначається 19 січня

Київ • УНН

 • 28868 перегляди

19 січня відзначається особливі свята: Всесвітній день релігії та День доброї пам'яті. Також вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого Єгипетського.

Щороку 19 січня відзначається День доброї памʼяті, який є чудовою нагодою, щоб висловити вдячність тим, хто залишив найкращі спогади у нашому житті, пише УНН.

В цей день прийнято згадувати хороші моменти свого минулого та сьогодення. Це свято нагадує нам про важливість зберігати в пам’яті не лише важливі події, але й маленькі радощі, які формують наше благополуччя та щастя.

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Ще одним святом 19 січня є Всесвітній день релігії, який започаткували засновники базаїзму — іранської релігії, яка пропагує ідеї єдності Бога і людства. Бахаїзм прославляє видатних духовних лідерів, таких як Христос, Магомет, Крішна, Заратустра та інші історичні або міфічні постаті, що підкреслює універсальність і єдність всіх релігій. У 1949 році Національні Духовні Збори бахаїв у Сполучених Штатах проголосили проведення Всесвітнього дня релігії з метою поширення філософії релігії як сили, яка об’єднує, а не розділяє.

Цей день є нагадуванням про те, яка у різних народів різна культура, і чому потрібно більш толерантно ставитися до віри інших.

І звісно ж в цей день також відзначається церковне свято День пам’яті преподобного Макарія Великого Єгипетського.

Преподобний Макарій народився в Єгипті близько 301 року н.е. і помер у 391 році. Він був послідовником святого Антонія Великого. Макарій отримав визнання за свою глибоку духовну мудрість і аскетичний спосіб життя: він їв лише раз на тиждень, спав і пив менше, ніж потребувало його тіло.

Його життя стало прикладом смирення і відданості Богу, і за це преподобний отримав від Бога дари воскресіння померлих і зцілення хворих. Легенди про Макарія Великого свідчать, що його милосердя було настільки великим, що воно могло покривати навіть найважчі провини.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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