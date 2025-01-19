Сегодня Всемирный день религии и День доброй памяти. Что еще отмечается 19 января

Ежегодно 19 января отмечается День доброй памяти, который является прекрасной возможностью выразить благодарность тем, кто оставил лучшие воспоминания в нашей жизни, пишет УНН.

В этот день принято вспоминать хорошие моменты своего прошлого и настоящего. Этот праздник напоминает нам о важности сохранения в памяти не только важных событий, но и маленьких радостей, которые формируют наше благополучие и счастье.

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Еще одним праздником 19 января является Всемирный день религии, который основали основатели бахаизма - иранской религии, пропагандирующей идеи единства Бога и человечества. Бахаизм прославляет выдающихся духовных лидеров, таких как Христос, Магомет, Кришна, Заратустра и другие исторические или мифические фигуры, что подчеркивает универсальность и единство всех религий. В 1949 году Национальные Духовные Собрания бахаи в Соединенных Штатах провозгласили проведение Всемирного дня религии с целью распространения философии религии как силы, объединяющей, а не разделяющей.

Этот день является напоминанием о том, какая у разных народов разная культура, и почему нужно более толерантно относиться к вере других.

И конечно же в этот день также отмечается церковный праздник День памяти преподобного Макария Великого Египетского.

Преподобный Макарий родился в Египте около 301 года н.э. и умер в 391 году. Он был последователем святого Антония Великого. Макарий получил признание за свою глубокую духовную мудрость и аскетический образ жизни: он ел только раз в неделю, спал и пил меньше, чем требовало его тело.

Его жизнь стала примером смирения и преданности Богу, и за это преподобный получил от Бога дары воскрешения мертвых и исцеления больных. Легенды о Макарии Великом свидетельствуют, что его милосердие было настолько велико, что оно могло покрывать даже самые тяжкие проступки.

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