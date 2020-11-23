Сьогодні у Львові попрощаються з Романом Віктюком

Так, панахида відбудеться у Театрі юного глядача, де Віктюк був актором та режисером. Повідомляється, що його поховають на Личаківському кладовищі, у сімейному склепі.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Віктюк госпіталізований з коронавірусом. У дирекції московського Театру Романа Віктюка 17 листопада повідомили, що режисер помер у лікарні на 85-му році життя.

Довідка УНН: Роман Віктюк (народився 28 жовтня 1936 року у Львові) - радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії. Постановник і виконавець ролей у величезній кількості вистав, переважно у театрах Москви. Зокрема, і у театрі свого імені. Відомий епатажністю й оригінальністю.