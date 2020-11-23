Сегодня во Львове попрощаются с Романом Виктюком
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня во Львове на Лычаковском кладбище попрощаются с актером и режиссером Романом Виктюком, передает УНН.
Так, панихида состоится в Театре юного зрителя, где Виктюк был актером и режиссером. Сообщается, что его похоронят на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.
Напомним, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. В дирекции московского Театра Романа Виктюка 17 ноября сообщили, что режиссер умер в больнице на 85-м году жизни.
Справка УНН: Роман Виктюк (родился 28 октября 1936 во Львове) - советский, украинский, российский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России. Постановщик и исполнитель ролей в огромном количестве спектаклей, преимущественно в театрах Москвы. В частности, и в театре своего имени. Известный эпатажностью и оригинальностью.