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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 9760 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 23956 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 45924 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 71285 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105279 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110134 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сегодня во Львове попрощаются с Романом Виктюком

Сегодня во Львове попрощаются с Романом Виктюком

Киев  •  УНН

 • 36459 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня во Львове на Лычаковском кладбище попрощаются с актером и режиссером Романом Виктюком, передает УНН.

Так, панихида состоится в Театре юного зрителя, где Виктюк был актером и режиссером. Сообщается, что его похоронят на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.

Напомним, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. В дирекции московского Театра Романа Виктюка 17 ноября сообщили, что режиссер умер в больнице на 85-м году жизни.

Справка УНН: Роман Виктюк (родился 28 октября 1936 во Львове) - советский, украинский, российский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России. Постановщик и исполнитель ролей в огромном количестве спектаклей, преимущественно в театрах Москвы. В частности, и в театре своего имени. Известный эпатажностью и оригинальностью.

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