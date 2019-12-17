"Слуги народу", не дивлячись на дії опозиції, проголосують за ринок землі – Корнієнко

Відповідаючи на питання, чому опозиція блокувала трибуну і що вони вимагають, Корнієнко відповів: "У них є формальні претензії по процедурі, на які ми їм відповідали і намагалися пояснити, що ми діємо за процедурою. Вони виступають проти ринку землі. Вони розуміють, що рано чи пізно, навіть якщо ми підемо по процедурі, в нас є голоси під це. Навіть якщо ми підемо по процедурі - 4,5 тисяч правок, це там два місяці, але все одно ми це проголосуємо на комітеті, все одно винесемо в зал, все одно в залі проголосуємо. Це спроба затягнути час".

За словами Корнієнка, можливо опозиція має якийсь план і хоче зробити більш гарячою ситуацію під ВРУ.

"Ви ж бачили, що сьогодні була така гостра фаза під Радою, бруківка летіла і так далі. Можливо, вони хочуть дочекатися весни, щоб можна було вже людей селити в наметах прямо тут. Я не знаю, які в них плани", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі.

Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики.