Слем-данки та триочковий Леня не врятували "Атланту" від поразки у грі з лідером НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Центровий збірної України у складі “Атланти” провів поєдинок НБА із лідером турніру “Лос-Анджелес Лейкерс”, передає кореспондент УНН.
Нашому гравцю вдалося реалізувати дальню спробу, два слем-данки, а також забити важкий м’яч у падінні з контактом збоку супротивника.
Однак команда нашого легіонера поступилась в домашньому матчі з рахунком 96:101, а Лень, вийшовши з лави, набрав 9 очок (3/6 двоочкових, 1/2 триочкових), зібрав 7 підбирань та 3 передачі, припустившись 1 втрати та 3 фолів (+/- +3).
Додамо, що “Лейкерс” йдуть першими в чемпіонаті — 24 виграші при 3 поразках. У “Атланти” 6 звитяг і 21 фіаско.